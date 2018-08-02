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Работники «Южного Кузбасса» предлагают стратегию развития региона

Инициативные работники угольной компании «Южный Кузбасс» поддержали открытый региональный конкурс «Лидеры Кузбасса», в котором участники предлагают свою программу развития Кемеровской области.

Цель регионального конкурса – выявление наиболее перспективных руководителей, подготовивших проект развития Кузбасса. 60 авторов, получивших наибольшую оценку в народном голосовании и при экспертном отборе, получат возможность пройти обучение в Московской школе управления Сколково, после чего войдут в резерв управленческих кадров Кемеровской области.

Среди участников - четверо руководителей компании «Южный Кузбасс». Заместитель директора по персоналу управления по обогащению и переработке угля Татьяна Ермалюк представляет проект, предполагающий создание в городе Мыски специализированной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Начальник гаража «Сибиргинский» Иван Дорофеев участвует с проектом «Тематический развлекательный парк».

Старший механик по гидравлическому оборудованию управления по открытой добыче угля Артем Благодарный и главный механик разреза «Сибиргинский» Константин Разумович представили работу «Ремонт спецтехники с помощью отечественных материалов». Данный проект уже реализован на разрезах «Красногорский» и «Сибиргинский», где удалось значительно сократить расходы на эксплуатацию и ремонт ковшей экскаваторов Liebherr R994. Авторы предлагают использовать российские запчасти и материалы в ремонте и других видов спецтехники, используемой на территории области.

«В прошлом году эта работа заняла первое место в конкурсе инженерно-технических проектов работающей молодежи Кузбасса в номинации «Импортозамещение».Работники нашей компании продвигают свои инициативы, направленные на улучшение качества жизни населения и повышения эффективности работы производств», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Общество
kuzbassnews.ru
02/08/2018
Общество
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