Работники «Южного Кузбасса» снова блеснули талантами

В седьмом фестивале художественного творчества работников «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие 20 трудящихся угольной компании.

Фестиваль «Юбилей зажигает звезды!», посвященный 25-летию «Южного Кузбасса», собрал самодеятельных артистов на сцене ДК «Распадский». Представители разных производственных подразделений угольной компании пели народные и эстрадные песни, удивляли многочисленных зрителей танцевальными номерами и актерским искусством.

«Балладу о борьбе» Владимира Высоцкого представил на суд зрителей горный мастер шахты «Сибиргинская» Олег Куничев. Бурные аплодисменты коллег заслужила шорская фольклорная композиция «Хорошая моя» в исполнении маляра разреза «Сибиргинский» Марины Абакаевой. А слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦОФ «Сибирь» Денис Гущин в составе группы «Нонсенс» поразил зрителей рок-обработкой песен «Дубинушка» и «I like to move it».

Все участники фестиваля получили от «Южного Кузбасса» памятные подарки. Приз зрительских симпатий завоевал монтажник санитарно-технических систем разреза «Красногорский» Павел Парамонов, который написал и исполнил трогательную песню «Спасибо, мама», аккомпанируя себе на синтезаторе.

«Среди работников нашей компании немало творческих людей, способных не только успешно работать, но и радовать зрителей своими талантами. Творческие фестивали всегда проходят на одном дыхании, ведь номера разнообразные, подготовленные на самом высоком уровне, а в зале самые отзывчивые зрители – родные и коллеги», - говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.