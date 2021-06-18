Работники "Южного Кузбасса" вакцинируются без отрыва от производства

На днях выездная прививочная бригада медиков работала в здравпункте разреза «Сибиргинский». На этот раз вакцинацию прошли сотрудники подразделений компании, расположенных в г. Мыски: шахты «Сибиргинская», разреза «Сибиргинский», гаража с одноименным названием, ЦОФ «Сибирь».

Каждый записавшийся на вакцинацию заполняет анкету. Далее медики измеряют у работников температуру, артериальное давление и сатурацию – уровень насыщения крови кислородом. Только затем приступают к вакцинации.

На предприятиях «Южного Кузбасса» в г. Междуреченске также определены здравпункты, куда приглашается прививочная бригада медиков: на шахте имени В.И. Ленина и на разрезе «Томусинский». Желающие вакцинироваться могут это сделать без отрыва от производства.

«В компании от СОVID-19 уже привились около 300 человек. Это важное мероприятие, которое поможет сохранить здоровье сотрудников и обезопасить их коллег, родных и близких, обеспечить работоспособность предприятий», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.