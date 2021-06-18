Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Работники "Южного Кузбасса" вакцинируются без отрыва от производства

На днях выездная прививочная бригада медиков работала в здравпункте разреза «Сибиргинский». На этот раз вакцинацию прошли сотрудники подразделений компании, расположенных в г. Мыски: шахты «Сибиргинская», разреза «Сибиргинский», гаража с одноименным названием, ЦОФ «Сибирь».

Каждый записавшийся на вакцинацию заполняет анкету. Далее медики измеряют у работников температуру, артериальное давление и сатурацию – уровень насыщения крови кислородом. Только затем приступают к вакцинации.

На предприятиях «Южного Кузбасса» в г. Междуреченске также определены здравпункты, куда приглашается прививочная бригада медиков: на шахте имени В.И. Ленина и на разрезе «Томусинский». Желающие вакцинироваться могут это сделать без отрыва от производства.

«В компании от СОVID-19 уже привились около 300 человек. Это важное мероприятие, которое поможет сохранить здоровье сотрудников и обезопасить их коллег, родных и близких, обеспечить работоспособность предприятий», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Здоровье
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
18/06/2021
Здоровье
Экономика
Междуреченск
Мыски

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Больницы Кузбасса развернут до 5000 коек для больных COVID-19 и пневмонией
В Кузбассе 5000 коек функционировало в период высокой заболеваемости осенью прошлого года.
Число госпитализированных с коронавирусом в Новокузнецке выросло более чем в три раза
Количество пациентов с коронавирусом, ежедневно поступающих в больницы Новокузнецка, за последние...
В Кузбассе наградили медицинских работников в преддверии их профессионального праздника
В администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, на который были приглашены...
Реконструкцию парка Гагарина в Новокузнецке приостановили из-за активистов
Новокузнецкие активисты, выступающие за сохранение «зеленых легких» Центрального района – парка...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus