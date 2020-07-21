Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Работников «Южного Кузбасса» аттестуют по промышленной безопасности в новой системе

Учебный центр угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») проводит аттестацию инженерно-технических работников в области промышленной безопасности в новой системе – на Едином портале тестирования Ростехнадзора.

Для подключения к новой системе «Южный Кузбасс» приобрел аппаратно-программный комплекс шифрования, зарегистрировал на интернет-портале кабинет аттестационной комиссии, внес сведения о ее составе.

Ранее сотрудники «Южного Кузбасса» сдавали тестовый экзамен, состоящий из 10 вопросов, через систему «Олимпокс». Теперь аттестация проходит через Единый портал тестирования, оператором которого является учебно-методический кабинет Ростехнадзора.

Для успешного прохождения аттестации правильными должны оказаться как минимум 18 ответов на 20 вопросов. В зависимости от занимаемой должности работнику нужно решить тесты по блокам от одной до девяти областей знаний – это как общие требования по основам промышленной безопасности, так и специальные, например, в области электроэнергетики или эксплуатации гидротехнических сооружений. Изучить вопросы и подготовиться к аттестации работники «Южного Кузбасса» могут в любое свободное время, воспользовавшись специальным приложением для планшета или мобильного телефона.

«Если работник не прошел проверку знаний, его оперативно отстранят от работы, а на подготовку к повторной сдаче экзамена предусмотрено две недели. Также контролирующая система Единого портала периодически фотографирует аттестуемых – для того, чтобы удостовериться, отвечает ли человек сам, не пользуется ли телефоном в поисках подсказки и не мешает ли соседу вопросами. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить высокий уровень промышленной безопасности на предприятиях нашей компании», – говорит директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.

Экономика
kuzbassnews.ru
21/07/2020
Экономика
Loading...

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мальчишки устроили поджог гаражей в центре Новокузнецка
По словам очевидца, который "слил в сеть" видео работы спасателей, пожар устроили...
В Кемерове ищут пропавшего 57-летнего мужчину
В областном центре пропал 57-летний Олег Шередько. Он ушёл 19 июля в неизвестном направлении. Рост...
Жители Новокузнецка обвинили подростков в поджоге гаражей
Местные жители считают, что гаражи подожгли подростки. Сотрудники кузбасского управления МЧС...
Три кемеровских автобуса перестанут останавливаться в одном месте
Кемеровские транспортники решили убрать одну остановку из схемы движения трех "экспрессов...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus