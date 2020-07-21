Работников «Южного Кузбасса» аттестуют по промышленной безопасности в новой системе

Учебный центр угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») проводит аттестацию инженерно-технических работников в области промышленной безопасности в новой системе – на Едином портале тестирования Ростехнадзора.

Для подключения к новой системе «Южный Кузбасс» приобрел аппаратно-программный комплекс шифрования, зарегистрировал на интернет-портале кабинет аттестационной комиссии, внес сведения о ее составе.

Ранее сотрудники «Южного Кузбасса» сдавали тестовый экзамен, состоящий из 10 вопросов, через систему «Олимпокс». Теперь аттестация проходит через Единый портал тестирования, оператором которого является учебно-методический кабинет Ростехнадзора.

Для успешного прохождения аттестации правильными должны оказаться как минимум 18 ответов на 20 вопросов. В зависимости от занимаемой должности работнику нужно решить тесты по блокам от одной до девяти областей знаний – это как общие требования по основам промышленной безопасности, так и специальные, например, в области электроэнергетики или эксплуатации гидротехнических сооружений. Изучить вопросы и подготовиться к аттестации работники «Южного Кузбасса» могут в любое свободное время, воспользовавшись специальным приложением для планшета или мобильного телефона.

«Если работник не прошел проверку знаний, его оперативно отстранят от работы, а на подготовку к повторной сдаче экзамена предусмотрено две недели. Также контролирующая система Единого портала периодически фотографирует аттестуемых – для того, чтобы удостовериться, отвечает ли человек сам, не пользуется ли телефоном в поисках подсказки и не мешает ли соседу вопросами. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить высокий уровень промышленной безопасности на предприятиях нашей компании», – говорит директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.