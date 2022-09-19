Работодателю на заметку: у каждого иностранного работника должен быть СНИЛС

Иностранные граждане могут получить СНИЛС, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ с документом, удостоверяющим личность. Сделать это может и их работодатель.

Работодатель несет ответственность за неуплату страховых взносов за иностранных работников на тех же основаниях, как и за российских сотрудников. Поэтому все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Иностранные граждане могут получить СНИЛС, обратившись лично в клиентскую службу ПФР или в МФЦ с документом, удостоверяющим личность. Сделать это может и их работодатель.

Регистрации подлежат следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства:

1) иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации (данный статус подтверждается видом на жительство);

2) иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно проживают на территории Российской Федерации (статус подтверждается разрешением на временное проживание);

3) иностранные граждане и лица без гражданства, которые временно пребывают на территории Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

Таким образом, работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств.