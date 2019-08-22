Радости мудрого возраста

С начала августа три группы старшего поколения посетили достопримечательности родного Кузбасса.

Одна группа социальных туристов совершила однодневный тур в Горную Шорию. С обзорной экскурсией они побывали на вершине горы Зеленая, откуда открываются прекрасные виды на горы Мустаг и Курган с Поклонным крестом, поселок Шерегеш.

«Зрелище с горы захватывает дух, красивый вид! Здорово прокатиться на подъемнике, посмотреть на природу со всех ракурсов, да и на людей тоже!» - поделился своими впечатлениями один из социальных туристов.

Группа паломников из семи человек посетила Святой источник в городе Салаире.

Верующие люди смогли окунуться в благую воду ключа, набрать из колодца освященной воды, заказать молебен, помолиться иконам и поставить свечи.

Третья группа социальных туристов была разновозрастная. Старшее поколение с внуками совершило экскурсию в Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова. Знакомство с невероятными и загадочными космофизическими явлениями, просмотр фильма «Темная материя» на сферическом потолке кинозала не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей.

Напомним, услуги социального туризма для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья в Калтане оказывает МКУ «Центр социального обслуживания».