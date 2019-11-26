Раис Гильфанов вступил в должность главы Краснобродского городского округа

Церемония состоялась в «КЦ Краснобродский».
В инаугурации приняли участие губернатор Сергей Цивилев, заместители губернатора, заместители главы Краснобродского городского округа, депутаты округа и Совета народных депутатов Кемеровской области, Почетные граждане Краснобродского и Кемеровской области, представители угольных, промышленных, торговых предприятий, учреждений социальной сферы, областных и федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций.
21 ноября 2019 года в актовом зале Совета народных депутатов Краснобродского городского округа состоялась 48 внеочередная сессия третьего созыва. По итогам голосования депутатского корпуса единогласно на пост руководителя территории был избран Раис Гильфанов. С 3 октября 2019 года Раис Миниахметович исполнял обязанности главы города. До этого момента работал в должности заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам.
Фото: пресс-слуюба АКО
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