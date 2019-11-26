Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Раис Гильфанов вступил в должность главы Краснобродского городского округа

Церемония состоялась в «КЦ Краснобродский».

В инаугурации приняли участие губернатор Сергей Цивилев, заместители губернатора, заместители главы Краснобродского городского округа, депутаты округа и Совета народных депутатов Кемеровской области, Почетные граждане Краснобродского и Кемеровской области, представители угольных, промышленных, торговых предприятий, учреждений социальной сферы, областных и федеральных ведомств, общественных и религиозных организаций.

21 ноября 2019 года в актовом зале Совета народных депутатов Краснобродского городского округа состоялась 48 внеочередная сессия третьего созыва. По итогам голосования депутатского корпуса единогласно на пост руководителя территории был избран Раис Гильфанов. С 3 октября 2019 года Раис Миниахметович исполнял обязанности главы города. До этого момента работал в должности заместителя главы Прокопьевского района по экономике и финансам.

 

 

 

Фото: пресс-слуюба АКО

Политика
Белово
kuzbassnews.ru
26/11/2019
Политика
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жители Ижморского района вынуждены оставлять свои квартиры
Бросают собственные квартиры сегодня жители дома на Молодёжной, 4 в селе Троицкое Ижморского района.
Жительнице Кузбасса внезапно пришло на счет 400 тысяч рублей
Женщина "не заметила" появившуюся у нее большую сумму денег и быстро истратила ее. В...
Кемеровчанам показали на видео смонтированную ёлку за 18 млн рублей
Журналист ВашГород.ру вечером в воскресенье 24 ноября отправился на площадь Советов, чтобы...
Ростехнадзор приостановил работу нескольких шахт в Кузбассе
Управление Ростехнадзора по Сибири в судебном порядке добилось приостановки работы нескольких шахт...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus