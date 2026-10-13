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Рак молочной железы: акцент на профилактику

Рак груди по-прежнему прочно удерживает первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин как в России, так и за рубежом. Главный посыл Недели борьбы против рака молочной железы (12-18 октября 2026 г.) прост: заболевание, обнаруженное на начальной стадии, излечимо в 80-90% случаев. Именно поэтому основной акцент делается на профилактику и раннюю диагностику.

Несмотря на то, что онкологические заболевания больше встречаются у лиц старшего возраста, рак молочной железы все чаще выявляется у молодых женщин, рассказала Елена Лобыкина, доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Самым надежным методом выявления патологии на этапе, когда еще невозможно обнаружить опухоль при пальпации, является маммография. В рамках программы диспансеризации маммографию молочных желез женщинам от 40 до 75 лет рекомендуется проходить один раз в два года. Женщинам до 40 лет в качестве первичного метода обследования обычно назначается ультразвуковое исследование УЗИ молочных желез.

К сожалению, далеко не все проходят диспансеризацию и делают маммографию. Поэтому нередко женщины находят новообразования благодаря самодиагностике. Какие признаки при самообследовании должны насторожить:

  • Появление уплотнений или «узелков» в груди или подмышечной области;
  • Изменение формы, размера или асимметрия молочных желез (деформация, сморщивание, покраснение, наличие «вмятин» и «впадин»)
  • Изменения кожи молочной железы – эффект «лимонной корки» (изменение текстуры кожи груди);
  • Втяжение, шелушение соска или необычные выделения из него
  • Припухлость и постоянная боль в участке молочной железы или в подмышечной впадине.

Как снизить вероятность болезни? Наследственность (например, мутации в генах) или возраст изменить нельзя, однако на многие факторы риска можно повлиять с помощью ведения здорового образа жизни. Контролируйте свой вес. Жировая ткань способна вырабатывать эстрогены. Избыток этих гормонов напрямую связывают с риском перерождения клеток железистой ткани молочной железы. Ограничьте потребление ультрапереработанной пищи и добавленного сахара, больше готовьте дома. Включайте в свой ежедневный рацион все группы продуктов: овощи, фрукты, зерновые, молочные, мясные продукты и рыбу.

Откажитесь от употребления табака и алкоголя. Полноценный ночной сон (7-8 часов, с отходом ко сну в 22-23 часа) способствует хорошему ритму выработки гормонов, контролирующих обмен веществ и уровень стресса. Регулярные физические нагрузки (ходьба, йога, плавание) помогают нормализовать обмен веществ, снизить уровень инсулина и эстрогенов. Согласно исследованиям, физическая активность и отсутствие вредных привычек снижают риск онкологических заболеваний. Также важно своевременно лечить сопутствующие гинекологические и эндокринные патологии.

Неделя борьбы с раком молочной железы напоминает о необходимости разумной онконастороженности. Как давно вы посещали маммолога или гинеколога?  Отсутствие жалоб и видимых изменений - не повод пропускать плановое профилактическое обследование. Найдите время для своего здоровья в этом октябре.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

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