Расписание работы ТРЦ «Планета» в новогодние праздники

В праздничные дни приобрести подарки, а также наряды для вечеринки в магазинах торговой галереи ТРЦ «Планета» можно будет по графику:

31.12.2018 г. с 10:00 до 20:00

01.01.2018 г. с 13:00 до 22:00

Со 02.01.2019 г. в обычном режиме.

«Ашан» продлевает часы работы и ждет покупателей! Здесь гости «Планеты» смогут купить угощения для новогоднего стола. Гипермаркет в предпраздничные дни будет работать в следующем режиме:

22.12.2018 г. – 25.12.2018 г. с 08:30 до 00:00

26.12.2018 г. – 30.12.2018 г. с 07:30 до 00:00

31.12.18 г. с 07:30 ч. до 20:00

01.01.2019 г. – выходной

02.01.2019 г. с 12:00 до 23:00

С 03.01.2019 г. в обычном режиме.

Кинотеатр «Формула кино» также меняет режим работы на период новогодних праздников. Все желающие смогут насладиться киноновинками по расписанию:

31.12.2018 г. с 10:00 до 21:00, начало последнего сеанса в 18:00

01.01.2019 г с 11:00 до 03:00

Со 02.01.2019 г. в обычном режиме.

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» приглашает гостей торгового центра насладиться любимыми бургерами. В праздничные дни заведение будет работать по графику:

31.12.2018 г. с 09:00 до 18:00

01.01.2019 г с 12:00 до 23:00

Со 02.01.2019 г. в обычном режиме.

«Пивоварня Яна Гримуса» также ждет гостей. В праздничные дни отметить новый год в этом ресторане можно будет по расписанию:

21.12.2018г., 22.12.2018г., 28.12.2018г. и 29.12.2018г. с 12:00 до 02:00

31.12.2018г. с 12:00 до 18:00

01.01.2019г. с 13:00 до 00:00

ТРЦ «Планета» поздравляет всех жителей и гостей Новокузнецка с наступающим Новым Годом и приглашает за выгодными покупками и яркими впечатлениями.