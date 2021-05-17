Распорядиться материнским капиталом на обучение ребенка стало проще

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу заключило соглашения об информационном взаимодействии с 62 образовательными организациями высшего и средне-профессионального звена в регионе. Цель взаимодействия - упрощение распоряжения материнским (семейным) капиталом (МСК) на обучение детей.

Раньше семьям, которые хотели направить материнский капитал на образование, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между Отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно через Личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование: использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения взрослый ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

На сегодняшний день соглашения с региональным Отделением ПФР заключили 12 ВУЗов, 50 ССУЗов.

Необходимо отметить, что образование – второе по популярности направление использования материнского капитала после улучшения жилищных условий. После появления такой возможности 12243 семьи в Кемеровской области решили оплачивать средствами МСК образование детей. С начала 2021 г. в территориальные органы ПФР поступило 398 заявлений.