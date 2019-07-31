Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии

Перечень работ и производств для получения пенсионной надбавки к фиксированной выплате 25% стал шире. Сотрудники Пенсионного фонда в Кузбассе работают над реализацией Постановления Правительства РФ от 25.06.2019 № 805, которое дает возможность получать надбавку к пенсии за работу в сельском хозяйстве некоторым категориям граждан, которые ранее не были включены в перечень.

Сегодня 25% надбавку уже получают 5980 кузбассовцев, проживающих в сельской местности. Право на надбавку предоставляется неработающим пенсионерам, которые живут на селе и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий.

Новая редакция Списка включает в себя ряд профессий растениеводства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в Список не входили. Например, в некоторых позициях перечислены:

- лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования;

- заведующие складскими помещениями, лица, связанные с охраной производственных объектов сельского хозяйства.

Кроме этого появились новые наименования профессий:

- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве;

- лаборант (агрохимической, семенной) лаборатории, производственной лаборатории (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и другой организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство, а также структурного подразделения растениеводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство);

- врач-эпизоотолог;

- диспетчер (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и другой организации, основным видом деятельности которой является сельское хозяйство.

До конца этого года специалисты Пенсионного фонда на основе данных выплатных дел пересчитают размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности за работу в сельском хозяйстве всем неработающим пенсионерам в соответствии с новым перечнем. Самим пенсионерам никаких заявлений на перерасчет писать не нужно – вся процедура пройдет автоматически.

Если пенсионер, работавший в сельском хозяйстве, располагает дополнительными документами, необходимыми для перерасчета, то он вправе представить их в орган ПФР по месту нахождения его выплатного дела. Если пенсионер обратится за перерасчетом по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года.