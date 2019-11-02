Районные соревнования по пулевой стрельбе прошли на базе Тяжинской СШ № 3

В соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди обучающихся образовательных организаций приняли участие 25 ребят из Тяжинской СШ № 3, Итатской СШ, Листвянской СШ и Итатского ДЮЦ. В командном зачете победу одержала сборная Тяжинской средней школы № 3. Призерами стали сборные команды Итатского детско-юношеского центра и Итатской средней школы.
В личном первенстве среди девушек и юношей лидером по победителям и призерам стала Тяжинская СШ № 3 – 2 первых и 2 третьих места. Вторые места завоевали обучающиеся Листвянской СШ и Итатского ДЮЦ.
Главный судья соревнований Александр Игоревич Крохин поблагодарил участников соревнований за стремление к победе и вручил грамоты победителям и призерам соревнований.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровские власти заказали установку нескольких ледяных скульптур, одной из которых станет...
|
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме,...
|
Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о судьбе движения трамваем в городе. По...
|
О чём свидетельствует и объявление на входе в комплекс. Ранее Сибдепо писал о том, что бассейн в СК...