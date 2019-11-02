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Районные соревнования по пулевой стрельбе прошли на базе Тяжинской СШ № 3

В соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди обучающихся образовательных организаций приняли участие 25 ребят из Тяжинской СШ № 3, Итатской СШ, Листвянской СШ и Итатского ДЮЦ. В командном зачете победу одержала сборная Тяжинской средней школы № 3. Призерами стали сборные команды Итатского детско-юношеского центра и Итатской средней школы.
В личном первенстве среди девушек и юношей лидером по победителям и призерам стала Тяжинская СШ № 3 – 2 первых и 2 третьих места. Вторые места завоевали обучающиеся Листвянской СШ и Итатского ДЮЦ.
Главный судья соревнований Александр Игоревич Крохин поблагодарил участников соревнований за стремление к победе и вручил грамоты победителям и призерам соревнований.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/11/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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