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Размер доплаты к шахтерской пенсии на ближайшие месяцы

С 1 февраля 2020 г. произойдет очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии у 27483 кузбасских пенсионеров – горняков. Сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и взносов, уплаченных организациями угольной промышленности, а также продолжительности стажа подземной работы.

Средний размер доплаты в ближайшие три месяца 2020 года составит 3845,26 рублей. Максимальный размер выплаты будет равен 6656,88 рублям.

Напомним, что согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» с начала 2011 года введены дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин. Размер доплаты пересматривается каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября территориальными органами ПФР автоматически, без заявлений.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на угледобывающих предприятиях в профессиях, дающих право на установление доплаты, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.

Общество
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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