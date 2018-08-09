Размер доплаты к шахтерской пенсии увеличился

У 28255 кузбасских пенсионеров-горняков произошла очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии. С 1 августа до 31 октября 2018 года ее средний размер будет составлять 3317,16 руб. Для сравнения, в прошлом квартале средний размер был равен 2982,29 руб. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной работы конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности. Максимальный размер выплаты в настоящее время равен 5829,49 руб.

Напомним, что с 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Закон предусматривает дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии. Перерасчет доплаты производится ежеквартально с 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля.

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к основной пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на шахте, такое право теряется, выплата доплаты к пенсии приостанавливается.