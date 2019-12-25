Разрез «Красногорский»: 275 миллионов тонн угля за 65 лет

Коллектив разреза «Красногорский» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отмечает 65-летний юбилей предприятия.

31 декабря 1954 года Государственная приемная комиссия рапортовала о готовности добычи здесь угля открытым способом – эта дата стала днем рождения разреза «Красногорский». Первый миллион тонн угля здесь добыли уже в 1956 году, а в августе 2019 года - 275-миллионную тонну с начала эксплуатации разреза.

В 1981 году за выдающиеся производственные достижения коллектив разреза награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1984 года все горные работы на предприятии механизированы: здесь испытывали и внедряли лучшие образцы отечественной горнотранспортной техники – самые мощные в Кузбассе экскаваторы и буровые станки. Именно на разрезе «Красногорский» впервые была внедрена практика проведения планово-предупредительных ремонтов, которая позже распространилась по всему СССР. В 1988 году красногорцы добыли рекордный объем угля – 7 млн тонн.

За годы работы на разрезе выросло немало специалистов самого высокого класса, среди них – Почетный гражданин Кемеровской области и Междуреченска Николай Османович Чолах, директор разреза с 1982 по 2004 год. В этот период были построены производственное здание автотракторного парка, обогатительная фабрика «Красногорская», сортировочный комплекс на станции «Речная», база отдыха «Звездочка», создан цех металлоконструкций.

За последние годы на разрезе запущены в работу высокопроизводительные экскаваторы ЭШ-20/90 и РН-2300, которые сегодня выполняют значительный объем вскрышных работ, а также два бульдозера Liebherr PR-764. Запасов предприятию достаточно еще на долгие годы работы – сегодня они составляют 180 миллионов тонн угля.

На торжественном собрании, посвященном юбилею, представители правительства Кузбасса и администрации Междуреченска, руководители «Южного Кузбасса» и предприятия поблагодарили коллектив разреза за добросовестный труд, награды различного уровня получили 40 работников.

«В этом году в рамках реализации инвестиционной программы специалисты разреза «Красногорский» провели масштабные ремонты на целом ряде экскаваторов, бульдозеров и буровых станков. С возвращением в технологический процесс этой техники предприятие значительно нарастило свои производственные показатели, на 2020 год запланирован дальнейший рост объемов добычи до 7 миллионов тонн», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.