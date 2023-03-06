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Развлекательная программа «Школа принцесс»

11 марта в 14:00 в Арт-зале Кузбасскино пройдет развлекательная программа «Школа принцесс» в рамках празднования Международного женского дня для жителей и гостей города.

По случаю прекрасного праздника открывается "Школа принцесс". Вас ждут уроки красоты и грациозной походки, веселые конкурсы и танцы от самых известных принцесс!

Итак, Вы готовы приступить к занятиям? Тогда принаряжайтесь и приходите! Фото и видео на красивой и эффектной фотозоне, а также свидетельство настоящих принцесс и просмотр мульт/фильма, по окончанию программы! 

И самое важное, запомните, принцесса – это не титул и не звание, принцесса – это состояние души.

Для организованных групп школьников и студентов города дата и время проведения «Школы принцесс» обговариваются индивидуально.

Подробности и запись на мероприятие по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино

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kuzbassnews.ru
06/03/2023
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