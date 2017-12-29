Развлекательная программа в Тяжине

В Кемерове 12-летний мальчик попал под колёса иномарки На улице Багратиона рядом со зданием № 6 «А» под колёсами Toyota Corolla оказался 12-летний мальчик...

Полиция Кемерова прокомментировала сообщения о «минировании» объектов В пятницу, 29 декабря 2017 года, около 14:30 в ГУ МВД по Кемерову и ряд организаций города...

Полиция Кемерова прокомментировала сообщения о «минировании» объектов Отмечается, что двадцать девятого декабря текущего года около двух часов дня по местному времени...