Развлекательная программа в Тяжине

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В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова прошла развлекательная программа «Зимняя сказка».
Участники литературного объединения «Родничок» поздравляли друг друга с предстоящими новогодними праздниками, водили хоровод, пели, участвовали в различных конкурсах, играх, сказках-экспромтах, отгадывали загадки.
Самобытные поэты Тамара Николаевна Халикова и Виктор Александрович Матиенко прочитали свои стихотворения о зиме и Новом годе. Завершилось развлекательная программа дружеским чаепитием.
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