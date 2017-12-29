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Развлекательная программа в Тяжине

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова прошла развлекательная программа «Зимняя сказка».
Участники литературного объединения «Родничок» поздравляли друг друга с предстоящими новогодними праздниками, водили хоровод, пели, участвовали в различных конкурсах, играх, сказках-экспромтах, отгадывали загадки.
Самобытные поэты Тамара Николаевна Халикова и Виктор Александрович Матиенко прочитали свои стихотворения о зиме и Новом годе. Завершилось развлекательная программа дружеским чаепитием.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/12/2017
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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