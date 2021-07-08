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Развлекательная программа «День семьи, любви и верности» для семей в Эвен – парке кинозала «Кузбасскино»

В «День семьи, любви и верности» особенно важно быть с семьей, уделить внимание детям и друг другу, помогать и поддерживать друг друга, а также проводить время вместе. Кинозал «Кузбасскино» рад открыть свои двери для семейного отдыха, ведь это уютное пространство, где будет комфортно и детям, и взрослым.

В Эвент-парке установлены детские тренажеры и аттракционы, настольные спортивные игры - аэрохоккей, бильярд, футбол.  Обустроена рекреационная зона парковыми диванами, библиотекой, качелями, беседкой и фотозонами. Приглашаем для активного и спокойного отдыха!

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях, обязательна предварительная запись по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/07/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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