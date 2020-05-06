Разъяснения на часто возникающие вопросы у землепользователей земель сельскохозяйственного назначения

На какие земли распространяются полномочия Россельхознадзора при осуществлении государственного земельного надзора?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) осуществляет контроль и надзор за землями сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества

При каких условиях земельный участок из земель сельхозназначения, находящийся в собственности, подлежит принудительному изъятию

Согласно статье 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в случае, если земельный участок используется с нарушением требований законодательства Российской Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде.

Критерии существенного снижения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2011г. № 612. В соответствии с данным постановлением существенным снижением плодородия земель сельскохозяйственного назначения является изменение числовых значений не менее 3 следующих критериев, причиной которого стало использование земель с нарушением установленных земельным законодательством Российской Федерации требований рационального использования земли:

- снижение органического вещества в пахотном горизонте на 15% или более;

- снижение кислотности в кислых почвах на 10% или более;

- повышение щелочности в щелочных почвах на 10 % или более;

- снижение содержания подвижного фосфора на 25% или более;

- снижение содержания обменного калия на 25% или более.

Выводы о снижении почвенного плодородия делаются на основании сравнительного анализа.

Также такой участок принудительно может быть изъят у собственника, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.

Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ с учетом особенностей ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Чтобы избежать изъятия земельного участка, необходимо принять меры и обрабатывать земельный участок, либо устранить факты ненадлежащего использования земельного участка.

Следует помнить, что согласно статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет. Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от предусмотренной настоящей статьей обязанности по возмещению причиненного земельными правонарушениями вреда.

Как отказаться от земельного участка в случае невозможности использования его по целевому назначению?

В случае невозможности использования земельного участка по целевому назначению, собственник вправе добровольно отказаться от него.

Процедура отказа от земельного участка значительно упрощена. В настоящее время отказ от земельного участка не зависит от воли или желания муниципальных органов, достаточно того, чтобы собственник написал заявление.

В соответствии со статьей 53 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права.

Какие обязанности возлагаются на правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения и что должны обязательно соблюдать землепользователи, чтобы не допускать нарушения действующего законодательства?

Согласно ст. 13 и 42 Земельного Кодекса РФ следует, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Также собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством, осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности, своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами, своевременно производить платежи за землю, соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы, выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами.