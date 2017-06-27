Реабилитация Тулеева проходит в интенсивном режиме

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, реабилитация губернатора Тулеева, перенесшему в Германии операцию на позвоночнике, проходит по плановому графику в интенсивном режиме, состояние оценивается, как стабильное.

В настоящий момент Аман Тулеев находится в одной из больниц Кемерова.

Перенесенная им операция была плановой, решение о ее проведении было принято осенью 2016 года, однако губернатор отложил госпитализацию до майского отпуска.