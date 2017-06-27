Реабилитация Тулеева проходит в интенсивном режиме

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, реабилитация губернатора Тулеева, перенесшему в Германии
В настоящий момент Аман Тулеев находится в одной из больниц Кемерова.
Перенесенная им операция была плановой, решение о ее проведении было принято осенью 2016 года, однако губернатор отложил госпитализацию до майского отпуска.
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