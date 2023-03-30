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Реализации государственной работы «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору). Экспорт АПК»

За первый квартал 2023 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее – Управление) в рамках реализации государственной работы «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору). Экспорт АПК» в Кемеровской области отобрано 24 пробы пищевой продукции, биоматериала, кормов и кормовых добавок для исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»  на следующие показатели:

- качество и безопасность 15 проб молочной продукции, мяса птицы, яйца куриного и кормов;

- остатки запрещённых и вредных веществ, группы А1-А5 5 проб биологического материала крупного рогатого скота;

- химические показатели безопасности в  г. Москва 4 пробы молочной продукции, мяса птицы, яйца куриного и кормов.

На сегодняшний день получены результаты исследования 11 проб пищевой продукции и 2-х проб кормов. В двух пробах молочной продукции выявлено превышение КМАФАнМ, на предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля (далее – УЛК).   

            В рамках осуществления УЛК сотрудниками Управления отобрано 20 проб молочной продукции, которые направлены на исследование в  Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

УЛК проводится на предприятии в соответствии с пп. «в» п. 116, п. 129 Раздела IX Положения, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.2014 № 94 «Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)» по назначению Центрального аппарата Россельхознадзора.

 

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество

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