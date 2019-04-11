Реализация сала свиного без ветеринарных сопроводительных документов запрещена

Специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в 1 квартале 2019 года в Беловском районе Кемеровской области проводились рейдовые выездные мероприятия с целью проверки соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ при реализации сырья и продукции животного происхождения в местах несанкционированной торговли.

В ходе проведении таких мероприятий было выявлено 2 случая реализации сала свиного без ветеринарных сопроводительных документов. По фактам выявленных нарушений физические лица привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Россельхознадзор напоминает, что несанкционированная торговля является одним из массовых нарушений в области реализации продукции животного происхождения. Ветеринарные сопроводительные документы подтверждают безопасность продукции животного происхождения. Потребитель имеет право получить полную и достоверную информацию о пищевой продукции, чтобы на ее основе можно было сделать свой выбор при покупке товара. Необходимо требовать у лиц, осуществляющих реализацию продукции, ветеринарные сопроводительные документы, изучать маркировку (этикетки, ярлыки), содержащую сведения, предусмотренные законом (информация о производителе, о дате изготовления и дате упаковки, об условиях хранения и пр.). Сведения, содержащиеся в сопроводительных документах, сопоставлять со сведениями, содержащимися в маркировке.