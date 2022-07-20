Реализация национальных проектов в Сибирском федеральном округе идет при надзорном сопровождении прокуроров

Прокурорами в регионах Сибирского федерального округа на постоянной основе проводится мониторинг исполнения мероприятий национальных проектов, при наличии оснований проводятся проверки.

За 1 полугодие 2022 г. прокурорами субъектов РФ в составе округа выявлено более 5 тысяч нарушений законодательства в названной сфере, в суды направлено свыше 850 заявлений, внесено почти 2000 представлений об устранении нарушений законодательства. По мерам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены более 1200 лиц. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено и расследуется 51 уголовное дело.

Органами прокуратуры Кемеровской области за 6 месяцев текущего года выявлено свыше 900 нарушений в данной сфере, Красноярского края – 812, в Омской области – 569.

Проведение надзорных проверок в данной сфере продолжается.

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