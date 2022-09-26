Ребенок вернулся домой в Кузбассе благодаря росгвардейцам

В вечернее время росгвардейцы получили информацию с приметами потерявшегося 7-летнего мальчика. Стражи правопорядка незамедлительно приступили к поиску и вскоре обнаружили малыша на детской площадке в одном километре от дома.

По предварительной информации, не дождавшись возвращения сына домой с прогулки в назначенное время, мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что ребенок заигрался и без предупреждения родных отправился гулять вместе со сверстниками.

Росгвардейцы обеспечили безопасность мальчика и помогли доставить его отцу.

Фото: Росгвардия