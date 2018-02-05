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Ребята из детсада «Домовенок» поселка Октябрьский Тяжинского района познакомились с чудесами Кузнецкой земли

Воспитатель Юлия Александровна Гостевская рассказала детям о Томской писанице, Кузнецком Алатау, Горной Шории и других достопримечательных местах Кузбасса.
Дети «встретили» снежного человека, с восторгом «сплавились» по Кии, а в лесу рассматривали птиц и зверей нашей местности.
Не осталось без внимания и «черное золото»: ребятишки поговорили об опасной шахтерской профессии и даже «спустились в шахту». Это познавательное мероприятие сопровождалось красочной презентацией и интересными заданиями.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/02/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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