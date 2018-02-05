Ребята из детсада «Домовенок» поселка Октябрьский Тяжинского района познакомились с чудесами Кузнецкой земли

Кемеровчанин хотел продать гитару и лишился 160 000 рублей Потерпевший выполнил все инструкции, однако после этого вместо уведомления о пополнении счёта, на...

Чемпиону-пауэрлифтеру грозит суд за покупку сильнодействующих веществ Агентство уточняет, что по этой статье пауэрлифтеру грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1...

В Кузбассе ночью горели дом и автомобиль В ночь на воскресенье, 4 февраля 2018 года, в Кемерове загорелся автомобиль, также в Прокопьевском...