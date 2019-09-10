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Редкий краснокнижник в «Крыльях»

На минувшей неделе Центр реабилитации диких птиц «Крылья» пополнился новым пациентом – осоедом обыкновенным. Специалисты центра обнаружили у птицы открытую рану левого крыла. Благодаря своевременной помощи специалистов кровотечение удалось остановить и предотвратить распространение возможных инфекций.

По прогнозам, в скором времени осоед будет готова к выздоровлению.

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus) относится к семейству ястребиных (Accipitridae) отряда соколообразных (Falconiformes). Занесен в Красную книгу Кемеровской области (категория 3 - редкий) и в Красную книгу Томской области (категория 4 – неопределенные по статусу).

Ареал обитания затрагивает практически всю Европу, простираясь на восток до левобережья Оби и Южного Алтая. В Западной Сибири широко распространен, не отмечен в ЯНАО и Республике Алтай, в остальных областях гнездится.

В Кемеровской области отмечено гнездование в Салаирском кряже и по долине Томи. В горах Кузнецкого Алатау очень редкий гнездящийся вид на западном и восточном склонах хребта. Обитает в горно-лесном поясе по широким долинам рек с  полянами или обширными болотами. Гнезда устраивают на кедрах на боковых ветках в средней части кроны. На территории заповедника гнезда обнаружены в единичных количествах.

Основу питания составляют личинки ос, реже – шмелей и диких пчел. При недостатке ос ловят жуков, кузнечиков, лягушек, ящериц, мелких птиц, грызунов. Улетают на зимовку в Африку в августе-сентябре.

Это первая особь осоеда, попавшая на реабилитацию в «Крылья». Центр работает уже практически четыре года, а его создание стало возможным благодаря помощи благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

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kuzbassnews.ru
10/09/2019
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