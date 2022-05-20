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Регбийный «Металлург» из Новокузнецка приглашает кузбассовцев на домашний матч с чемпионом России

Новокузнецкий регбийный клуб «Металлург» на текущей неделе проведет четвертый домашний матч в 2022 году. Оппонентом кузбасской команды станет чемпион России сезона 2020/21 и лидер нынешнего чемпионата страны – красноярский «Енисей-СТМ». В настоящее время «Металлург» с 36 очками после 15 встреч занимает в турнирной таблице 7-е место. «Кузня» одержала восемь побед при таком же количестве поражений. У «Енисея-СТМ» 68 очков после 15 матчей, в которых красноярцы одержали максимально возможные 15 побед. Пожалуй, в предстоящем поединке «Енисей-СТМ» будет иметь статус фаворита, однако регбисты «Металлурга» уже не раз доказывали, что способны создать проблемы красноярскому клубу и бороться с ним за победу. Так, в прошлом сезоне в очном матче между командами новокузнечане бились с грозным соперником на равных и уступили с небольшой разницей, 5:14. В сезоне 2021/22 соперники ранее уже также встречались, причем совсем недавно. 18 мая в Красноярске «Енисей-СТМ» взял верх, 62:12. Матч «Металлург» – «Енисей-СТМ» состоится 22 мая в Центральном районе Новокузнецка, на стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по кузбасскому времени. Вход на арену свободный.  Фото: пресс-служба новокузнецкого регбийного клуба «Металлург»

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kuzbassnews.ru
20/05/2022
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