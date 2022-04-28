Регбийный «Металлург» из Новокузнецка приглашает кузбассовцев на первый домашний матч в 2022 году

Новокузнецкий регбийный клуб «Металлург» на текущей неделе проведет первый домашний матч в 2022 году. Оппонентом кузбасской команды станет столичный ЦСКА – прямой конкурент в борьбе за выход в плей-офф. В настоящее время «Металлург» с 27 очками после 12 встреч занимает в турнирной таблице 7-е место. «Кузня» одержала шесть побед при таком же количестве поражений. Отставание новокузнечан от четвертой позиции, дающей право выступить в плей-офф (ее занимает казанская «Стрела»), составляет 12 баллов. Важно отметить, у кузбасского клуба есть игра в запасе перед коллективом из Татарстана. ЦСКА сейчас располагается на восьмой строчке в таблице, имея 25 очков после 12 матчей. В активе «армейцев» в текущем чемпионате страны пять побед, в пассиве – семь поражений. В сезоне 2021/22 соперники ранее уже встречались. 21 августа 2021 года в поединке первого круга в Москве «Металлург» оказался сильнее, победив со счетом 13:10. В чемпионате 2020/21 оппоненты провели один очный матч, тогда новокузнечане взяли верх над ЦСКА на своем поле – 27:9. Матч «Металлург» – ЦСКА 30 апреля состоится в Центральном районе Новокузнецка, на стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по кузбасскому времени. Вход на арену свободный. Добавим, два последующих матча новокузнецкий клуб также проведет дома. 6 мая в 18:00 «Металлург» примет московское «Динамо», 12 мая в 18:00 – столичную «Славу». Фото: пресс-служба новокузнецкого регбийного клуба «Металлург»