Регбийный «Металлург» приглашает новокузнечан и кузбассовцев на матч-открытие сезона

В Новокузнецке 16 июля состоится открытие регбийного сезона. В матче 1-го тура чемпионата России по регби среди мужских команд местный «Металлург» примет «Красный Яр» из Красноярска. В последние годы соперничество между клубами приобрело особую принципиальность на фоне того, что и новокузнечане, и красноярцы стремятся к попаданию как минимум в число призеров каждого чемпионата России. В сезоне 2020/21 в трех матчах между «Металлургом» и «Красным Яром» были зафиксированы все возможные результаты: оппоненты по разу одолели друг друга (13:11, 7:21) и однажды сыграли вничью (9:9). В чемпионате России 2021/22 в упорном матче первого круга красноярцы победили «кузню» с минимальным перевесом (18:17). Далее, во втором круге и плей-офф за 5-6 места над ослабленным травмами «Металлургом» «Яру» удалось взять верх с более значительным преимуществом (35:3 и 33:9 соответственно). Вячеслав Шалунов, главный тренер РК «Металлург»: – Когда был представлен календарь нового сезона, мы с игроками сразу отметили, что в первом же туре встречаемся с «Красным Яром». Это очень серьезный, сложный соперник, один из наиболее титулованных клубов в истории российского регби. Однако «Металлург» неоднократно доказывал, что способен не только биться с ним на равных, но и обыгрывать. Будем стремиться сделать это еще раз, постараемся взять реванш за последние неудачи. Конечно же, рассчитываем на поддержку наших болельщиков, которые в домашних играх всегда придают регбистам «Металлурга» дополнительную энергию и помогают в самые сложные моменты. Встреча между «Металлургом» и «Красным Яром» 16 июля пройдет на стадионе «Металлург» в Центральном районе Новокузнецка. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (12:00). Вход на матч свободный.