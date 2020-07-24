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Регбийный «Металлург» вышел на первое место в чемпионате России

В матче пятого тура чемпионата России по регби «Металлург» из Новокузнецка на своём поле принимал действующего серебряного призёра турнира и одного из фаворитов сезона – «Красный Яр» из Красноярска. Высокий статус соперника и наличие в его составе игроков сборных сразу нескольких стран ничуть не смутило кузбасскую команду. С самого начала встречи новокузнечане активно пошли в атаку и на протяжении большей части первого тайма владели ощутимым игровым преимуществом. В результате к перерыву «Металлург» повёл со счётом 9:0 – все очки тремя точными ударами со штрафных набрал южноафриканский легионер «кузни» Нкулулеко Ндлову.

Во второй половине поединка соперники как будто поменялись местами. Инициатива перешла к красноярским регбистам, которые неплохо комбинировали на чужой половине поля и регулярно вынуждали хозяев нарушать правила. Это привело к тому, что бьющий «Красного Яра» Антон Рябов (к слову, бывший игрок «Металлурга») забил те же три штрафных, и цифры на табло стали одинаковыми – 9:9.

В концовке оба коллектива имели возможности вырвать победу, но своими шансами не воспользовались. В итоге матч так и завершился вничью, 9:9. И «Металлург», и «Красный Яр» заработали по два балла в турнирную таблицу.

Спорт
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2020
Спорт
Топ
Новокузнецк
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