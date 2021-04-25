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Регбийный «Металлург» вышел в полуфинал чемпионата России

Новокузнецкий регбийный клуб «Металлург» получил путёвку в 1/2 финала плей-офф чемпионата России по регби-15 среди мужских команд. Это стало ясно по окончании ответного матча четвертьфинальной серии между коллективом из южной столицы Кузбасса и его соперником – «ВВА-Подмосковьем» из Монина. Встреча состоялась на поле «ВВА-Подмосковья» вечером 24 апреля.


Игра завершилась успехом подмосковных лётчиков – 22:16. При этом за счёт более крупной победы (26:14) в первом матче серии, проходившем в Новокузнецке, по сумме двух поединков сильнейшим в паре оказался «Металлург» – 42:36.
Во второй встрече все очки кузбасскому клубу принесли два регбиста. Защитник Виктор Козловский заработал 10 баллов, положив две попытки, его коллега по амплуа Никита Пронин добавил 6 очков двумя точными штрафными ударами.
Пробившись в 1/2 финала национального чемпионата, «Металлург» гарантировал себе как минимум четвёртое место, что является повторением второго лучшего результата в истории клуба. На этой позиции новокузнечане завершали чемпионат России в 2011 и 2015 годах. Рекордным же показателем для регбийной «кузни» является третье место, которое команда заняла ещё в сезоне 1992 года. Сейчас «Металлург» имеет шанс повторить или даже превзойти то историческое достижение.
Вячеслав Шалунов, главный тренер РК «Металлург»:
– Мы добились необходимого результата в четвертьфинале, я очень горжусь парнями, они большие молодцы. Поздравляю с успехом команду и, конечно же, наших болельщиков. Замахнёмся ли на финал? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Сейчас команда на огромном подъёме. Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы пройти как можно дальше.
Соперником «Металлурга» по полуфиналу станет пензенский «Локомотив». Этот клуб, напомним, стал победителем регулярного чемпионата (новокузнечане в нём финишировали пятыми). Планируется, что 1 мая соперники встретятся в Новокузнецке, 9-го – в Пензе. Поскольку на полуфинальной стадии серия идёт, пока одна из команд не одержит две победы, существует вероятность, что для определения победителя потребуется провести три матча. Если так и случится, решающая игра состоится в Пензе 16 мая. В другой полуфинальной паре сойдутся красноярские клубы «Енисей-СТМ» и «Красный Яр».

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kuzbassnews.ru
25/04/2021
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