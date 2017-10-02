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Регбийный «Металлург» занял 5 место в чемпионате России

30 сентября команда по регби из Новокузнецка провела ответный (2-ой) матч в рамках серии за 5-6 места в национальном чемпионате против столичной «Славы-ЦСП».

Во встрече, проходившей в Москве, хозяева поля взяли верх – 24:18. «Металлург» одержал итоговую победу благодаря тому, что в 1-ом поединке серии, который состоялся 22-го сентября в южной столице Кузбасса, добился успеха с большей разницей – 22:7. Таким образом, общий счёт противостояния – 40:31 в пользу новокузнечан.

По итогам плей-офф места в «восьмёрке» лучших клубов чемпионата России распределились так: 1. «Енисей-СТМ» (Красноярск); 2. «Красный Яр» (Красноярск); 3. «ВВА-Подмосковье» (Монино); 4. «Кубань» (Краснодар); 5. «Металлург» (Новокузнецк); 6. «Слава-ЦСП» (Москва); 7. «Империя» (Пенза); 8. «Булава» (Таганрог).

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kuzbassnews.ru
02/10/2017
Спорт
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