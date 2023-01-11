Региональные подразделения Росгвардии приступили к зимнему периоду подготовки

В областном центре под руководством начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майора Юрия Келя состоялось открытие зимнего периода подготовки. Руководитель территориального органа поставил задачи командованию региональных подразделений войск правопорядка и определил приоритетные направления работы.

Первое занятие прошло с личным составом территориального органа Росгвардии по военно-политической (политической) подготовке. Начавшийся учебный период продлится до мая и завершится контрольной проверкой.

В текущем году характер зимнего периода подготовки скорректирован с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. Особенное внимание будет уделено совершенствованию боевых навыков спецподразделений Росгвардии. Личный состав спецназа продолжит углубленное освоение современных разведывательных средств, а также тяжелого вооружения.

Фото: Росгвардия