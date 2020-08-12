Регистрация товарного знака: время ожидания и законные способы защиты от подделок

Регистрация торговой марки в СПб — это отличный способ сделать свою продукцию узнаваемой для покупателя в регионе и тем самым повысить эффективность бизнеса. За рубежом обозначение «ТМ» указывает на то, что владелец уже подал заявку на получение товарного знака, но соответствующее свидетельство еще не получил. Однако в РФ статус «ТМ» не защищен юридически, поэтому имеет чисто информативную функцию. В массовом же сознании под торговой маркой часто подразумевается именно товарный знак (ТЗ), прошедший регистрацию и подлежащий охране государством.

Какие обозначения используются для охраны ТЗ от подделок в РФ?

Согласно российскому Гражданскому кодексу (статья 1485), владельцы в качестве оповещения о своем праве на товарный знак могут использовать следующее:

фразы «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак»;

латинскую букву R;

знак, представляющий собой надстрочную букву R, размещенную в круге.

С правовой точки зрения эти обозначения указывают на то, что такой знак является именно ТЗ, который охраняется на территории Российского государства. Если же подобные символы и фразы использовать не по отношению к зарегистрированному товарному знаку, то нарушителей ожидают крупные суммы штрафа или выполнение обязательных/исправительных работ.

Как долго происходит регистрация торгового знака?

На международном уровне, согласно Мадридскому соглашению, период оформления свидетельства о регистрации ТЗ не должен превышать 12 месяцев, если государство является страной-участником. В других ситуациях этот срок может растянуться до 1,5 лет (18 месяцев).

В РФ на весь процесс уходит 17 месяцев. При этом каждый этап имеет свои временные рамки, установленные Роспатентом, в том числе:

формальная проверка — 1 месяц;

проведение экспертизы заявленного обозначения — 1 год;

оформление регистрационных документов на ТЗ и уплата пошлины — 4 месяца.

Однако часто встречаются ситуации, когда процедура регистрации товарного знака фактически растягивается даже на несколько лет.

Длительность проверки обусловлена тем, что ее проводят специалисты по двум базам данных: уже зарегистрированным ТЗ (ресурс открыт для всех, бесплатный) и среди заявителей на регистрацию (закрыт от общего доступа, платный). По второй базе приоритет будет отдан той заявке, которая была подана раньше.