Реклама диагностической лаборатории в газете «Вперед» противоречила законодательству

20 сентября комиссия Кемеровского УФАС России рассмотрела дело в отношении МУП Редакция газеты «Вперед» (г.Мариинск) и признала факт нарушения Закона о рекламе.

В управление обратился Алтайский краевой Общественный фонд «Здоровье Алтая». В заявлении было указано, что реклама врачебных консультаций ООО «Лабораторная диагностика», размещенная в газете «Вперед», противоречит требованиям законодательства. По информации, представленной в антимонопольный орган, у этого общества отсутствовала лицензия на медицинскую деятельность в регионе.

Ответственность за размещение рекламы без лицензии несет рекламораспространитель – МУП Редакция газеты «Вперед». Предписание газете не выдавали в связи с добровольным устранением нарушения.

Для справки: пунктом 7 статьи 7 ФЗ «О рекламе» установлено, что не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.