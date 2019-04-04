Реклоузер – «цифровой пульт» ЛЭП в руках диспетчера

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») приступили к установке реклоузеров на линиях электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ). Современное оборудование повысит надежность и качество электроснабжения сразу в двенадцати населённых пунктах Промышленновского района.

В ближайшие два месяца энергетики смонтируют в Промышленновском районе 24 реклоузера (интеллектуальных коммутационных аппарата). В последующие четыре года в районах области будут установлены еще 96 реклоузеров. Таким образом, к 2023 году планируется увеличить общее количество до 305 штук. Это даст возможность сформировать единую цифровую интеграционную платформу для управления электрическими сетями «Кузбассэнерго – РЭС».

Энергетики называют реклоузеры «интеллектуальным» оборудованием, которое позволяет значительно расширить возможности оперативного управления высоковольтной линией электропередачи. Компактные устройства размещаются на опорах ЛЭП и помогают энергетикам находить и выделять участок, где произошло технологическое нарушение, сохраняя при этом электроснабжение основной части потребителей.

«При возникновении нарушений на участке линии с установленным реклоузером защитный механизм отключит повреждённую часть, так называемую отпайку, при этом основная линия останется под напряжением, - поясняет исполняющий обязанности главного инженера «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин. - Для населения этот факт имеет огромное значение. Мы можем проводить ремонтные работы только на поврежденном участке сети, при этом основная линия находится под напряжением, а потребитель остаётся со светом».

Еще одна задача, которая решается с помощью этого современного оборудования – это обеспечение резервирования сети. Так, коммутационный аппарат может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой. Тем самым достигается повышение надежности электроснабжения потребителей.

Если раньше на локализацию повреждения уходили часы, то сейчас большая часть операций происходит автоматически. Кроме того, реклоузеры – хорошие «диагносты». Они анализируют параметры работы сети: напряжение, мощность, номинальную частоту тока.

Управлять оборудованием также просто, как и компьютером. Не случайно энергетики называют реклоузер «цифровым пультом» ЛЭП. Помимо всех перечисленных преимуществ, несанкционированный доступ к реклоузерам полностью исключен, а его вакуумный выключатель не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.