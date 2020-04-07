Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Рекомендации по соблюдению обязательных требований по реализации посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных растений.

В целях профилактики и недопущения нарушений порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденный приказом Минсельхоза России № 622 от 12.12.2017 Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области публикует рекомендации по соблюдению требований к продаже саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники.

 

Продажа партий посадочного материала плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники допускается при выполнении продавцом следующих условий:

  • Сорт находится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Реестр размещен по адресу: http://reestr.gossort.com/reestr. После исключения сортов сельскохозяйственных растений из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, партии посадочного материала (саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники) сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в течение последующих двух лет.

  • На таре (упаковке), ярлыке (этикетке) и в сопроводительных документах имеется информация о сортовой принадлежности, происхождении и качествепосадочного материала

  • Сортовая принадлежность, происхождение и качество посадочного материала подтверждена оригиналом документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества посадочного материала (при реализации всей партии посадочного материала), или копией документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии посадочного материала).

  • Ярлык (этикетка) прикреплен к каждому или одному из наружных черенков, саженцев в пучке либо к пучку растений.

  • Ярлык (этикетка) или другой вид маркировки содержит следующую информацию:

- ботаническое название культуры в соответствии с Государственным реестром;

- полное название сорта;

- категория;

- год урожая (возраст)

- номер партии;

- число подвоев, черенков, саженцев, растений в партии;

- происхождение посадочного материала (наименование и адрес организации – производителя саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники);

- обозначение стандарта.

Текст на ярлыке или маркировка на контейнере должны быть на русском языке (допускается дублировать обязательную информацию на ярлыке или маркировку на контейнере на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации или на иностранных языках).

С вопросами, возникающие при приобретении посадочного материала, можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по телефону в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8 (38443)5-15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2б

Общество
kuzbassnews.ru
07/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Индекс самоизоляции Нижнего Новгорода резко снизился
Большее число граждан самоизолировалось в Калининграде (4,7 балла), Севастополе (4,6 балла) и...
В Новокузнецке случился пожар площадью 20 тысяч квадратных метров
Палы распространятся на очень большие расстояния. Ещё одной причиной травяных пожаров становятся...
Пятеро кузбассовцев лишились водительских прав из-за диагноза
В Кемерове сразу пять водителей лишились прав. Выяснилось, что горожане состоят на учете в связи с...
В Новокузнецке выявлены первые больные коронавирусом
В Новокузнецке сегодня, 6 апреля, выявили сразу два случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus