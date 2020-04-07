Новости Кузбасса

В целях профилактики и недопущения нарушений порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденный приказом Минсельхоза России № 622 от 12.12.2017 Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области публикует рекомендации по соблюдению требований к продаже саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники.

Продажа партий посадочного материала плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники допускается при выполнении продавцом следующих условий:

Сорт находится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Реестр размещен по адресу: http://reestr.gossort.com/reestr . После исключения сортов сельскохозяйственных растений из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, партии посадочного материала (саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники) сельскохозяйственных растений таких сортов могут использоваться в течение последующих двух лет.

На таре (упаковке), ярлыке (этикетке) и в сопроводительных документах имеется информация о сортовой принадлежности, происхождении и качествепосадочного материала

Сортовая принадлежность, происхождение и качество посадочного материала подтверждена оригиналом документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества посадочного материала (при реализации всей партии посадочного материала), или копией документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии посадочного материала).

Ярлык (этикетка) прикреплен к каждому или одному из наружных черенков, саженцев в пучке либо к пучку растений.

Ярлык (этикетка) или другой вид маркировки содержит следующую информацию:

- ботаническое название культуры в соответствии с Государственным реестром;

- полное название сорта;

- категория;

- год урожая (возраст)

- номер партии;

- число подвоев, черенков, саженцев, растений в партии;

- происхождение посадочного материала (наименование и адрес организации – производителя саженцев плодовых, ягодных растений, рассады садовой земляники);

- обозначение стандарта.

Текст на ярлыке или маркировка на контейнере должны быть на русском языке (допускается дублировать обязательную информацию на ярлыке или маркировку на контейнере на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации или на иностранных языках).

С вопросами, возникающие при приобретении посадочного материала, можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по телефону в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8 (38443)5-15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2б