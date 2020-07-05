Реконструированный стадион «Регби» в Новокузнецке примет спортсменов в 2021 году

Loading...
Запланированная реконструкция стадиона «Регби» в Новокузнецке завершится в 2021 году, модернизация спортивного объекта пройдет в рамках областной госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Новокузнецкий регбийный клуб «Металлург» 3 июля, накануне Дня города, победил в домашнем матче команду ЦСКА из Москвы со счетом 27:9. Эта победа стала для новокузнечан третьей с начала сезона Чемпионата России.
05/07/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
|
Напомним, в этом году впервые присвоение звания «Почётный гражданин города Новокузнецка» было...
|
К завершению близится ремонт автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Об этом...
|
Накануне, 3 июля, глава Осинников решил открыто выступить против разреза Чернокалтанский (разрез...