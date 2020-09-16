Рекордная урожайность пшеницы и ячменя зарегистрирована в пяти территориях Кузбасса

На сегодня убрано 62,6 % площадей зерновых культур — 358,9 тыс. га, намолочено 916,8 тыс. тонн зерна. В ряде хозяйств урожайность пшеницы и ячменя на отдельных полях превышает средние показатели в 2,5 раза. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

Уборочная кампания идет в 17 муниципалитетах, средняя урожайность по региону на сегодня составляет 25,5 ц/га. Для сравнения, на ту же дату 2019 года она составляла 23,3 ц/га. Больше всего зерна намолотили в Промышленновском округе — 127,7 тыс. тонн. Максимальную среднюю урожайность по муниципалитету показывают аграрии Яшкинского муниципального округа — 38,7 ц/га.