Рекордное число заявок на техприсоединение получили специалисты «Россети Сибирь» с начала года

Специалисты компании «Россети Сибирь» подвели итоги выполнения работ по технологическому присоединению потребителей к энергосистеме Сибири и Дальнего Востока в первом полугодии 2022 года. Общее количество заявок на техприсоединение, поданных с начала текущего года, побило все рекорды и составило 27 477 на общую мощность 1,29 гигаватт (ГВт), превысив объемы за весь 2020 год (25 878 шт).

В рамках инвестиционной программы 2022 года компания «Россети Сибирь» за шесть месяцев направила только на льготное техприсоединение (ТП) к сетям 878 млн рублей, что составляет 52 % от годового плана.

За полгода специалисты энергокомпании заключили 21 805 договоров на (ТП) потребителей к сетям общей мощностью 0,71 ГВт, обеспечено электроэнергией 10 654 абонентов (0,30 ГВт). Кроме того, с начала года энергетики компании «Россети Сибирь» подключили к сетям 99 социально значимых объектов (больниц, госпиталей, ФАПов, амбулаторий, школ, детских садов) и 29 крупных предприятий в разных регионах Сибири и Дальнего Востока: ООО «Участок «Коксовый» в Кузбассе, ООО «СибПромМонтаж», ООО «Термит», ООО «ЭТС» в Красноярском крае, ООО «Грин Энерджи Рус» в Забайкале.

Ежегодно в адрес компании приходит до 40 тысяч заявок на технологическое присоединение. С каждым обратившимся заявителем ПАО «Россети Сибирь» обязано заключить публичный соответствующий договор. Зачастую заявитель не исполняет или исполняет несвоевременно свои обязательства по соглашению: энергетики осуществили ТП, а заявитель не внес плату, не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий по техприсоединения со своей стороны. Так, на конец первого полугодия заявители нарушили сроки выполнения мероприятий по 4 362 договорам. Сумма задолженности потребителей перед компанией «Россети Сибирь» на конец полугодия превысила 272,39 млн рублей (без учета НДС).

Для снижения дебиторской задолженности энергокомпания проводит открытую и добросовестную политику по своевременному информированию заявителей, нарушающих обязательства: с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений. «Россети Сибирь» призывают заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам; рекомендуют заключать договоры, когда электроустановки уже готовы к присоединению. В случае неготовности электроустановок либо утраты необходимости ТП – обращаться в энергокомпанию для совместного решения вопроса, исключающего судебное вмешательство.

Фото: Россети Сибирь