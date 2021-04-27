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Религиозные праздники в Кузбассе пройдут с соблюдением противоэпидемических требований

В соответствии с распоряжением губернатора Сергея Цивилева при совершении религиозных обрядов и церемоний различных конфессий в храмах и мечетях необходимо соблюдать ограничительные меры.

Все прихожане и священнослужители должны обязательно строго соблюдать масочный режим. В религиозных организациях должны быть созданы условия для соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 м между людьми.

Обязательно регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов.

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kuzbassnews.ru
27/04/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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