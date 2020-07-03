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Ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк завершат к 10 июля

Завершается ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк протяженностью 62,2 километра.

Рабочие уже закончили обновление дорожного покрытия, к 10 июля на трассе установят дорожные знаки и барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы.

После ремонта разрешенная скорость движения по дороге составит 110 км/ч.

Трасса ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
03/07/2020
Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Новокузнецк
Прокопьевск
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