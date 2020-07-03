Ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк завершат к 10 июля

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Завершается ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк протяженностью 62,2 километра.
Рабочие уже закончили обновление дорожного покрытия, к 10 июля на трассе установят дорожные знаки и барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы.
После ремонта разрешенная скорость движения по дороге составит 110 км/ч.
Трасса ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
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