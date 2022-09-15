Ремонт в новокузнецком аэропорту завершат к началу горнолыжного сезона

Накануне сезонного увеличения пассажиропотока, для повышения качества обслуживания и во избежание очередей, в аэропорту проводят ремонт. Количество стоек регистрации будет увеличено до 6, «стерильная зона» увеличится почти в 2 раза, начнут работать 2 выхода на посадку, что позволит в час обслуживать 4 рейса вместо 2.

Также к новому горнолыжному сезону в новокузнецком аэропорту откроется единственный в России удаленный багажный терминал. Он разместится в комплексе «Belka» на курорте Шерегеш. Пассажиры, прилетающие в аэропорт Новокузнецк, смогут получить свой багаж непосредственно на курорте.

По прогнозу пассажиропоток аэропорта Новокузнецк по итогам 2022 года составит более 400 тысяч пассажиров.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса