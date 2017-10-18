Решая задачу с двумя неизвестными

В Кемеровской области продолжается работа по составлению списков детей, родители которых неизвестны. Сегодня в регионе подтверждение этого статуса уже получили 94 ребенка. Формирование реестра проходит при содействии органов социальной защиты, охраны здоровья населения, образования и науки Администрации Кемеровской области и продлится до конца 2017 г.

Напомним, что в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2018 г. в России появится новый вид социальной пенсии - «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны». По размеру она будет приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам, которая составляет на сегодня 10 068 рублей 53 копейки в месяц.

До законодательного урегулирования этого вопроса дети, которые сразу после рождения были подкинуты, оставлены, брошены матерью или родителями, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально были поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами, которым выплачивается пенсия по потере кормильца.

Теперь право на получение социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, распространяется на детей в возрасте до 18 лет, а также на детей, которые старше этого возраста, но обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. В случае усыновления такого ребенка пенсия ему не выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Днем возникновения права на пенсию у таких детей является дата составления записи акта о рождении. Но заявительный характер права на социальную пенсию не изменен. И в этом случае по-прежнему действует общее правило о том, что социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Для назначения социальной пенсии брошенным детям необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. Обращение за назначением пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.