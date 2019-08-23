Республиканцам – о пенсии

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области приняли участие в Дне финансовой грамотности в рамках программы областной профильной смены «Республика беспокойных сердец», организованном Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса. Знания об устройстве пенсионной системы получили 226 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Вместе с участниками смены – активистами детско-юношеских организаций со всего региона, специалисты провели более 5 часов, рассказывая, как устроена пенсионная система России, какие существуют виды пенсии, как при помощи электронных сервисов можно получать услуги ПФР.

При рассмотрении механизма формирования пенсионных прав наибольший интерес у ребят вызвала тема взаимоотношений между работником и работодателем, поскольку многие из них уже имели опыт трудоустройства. Какие вопросы можно задавать работодателю на собеседовании, чтобы защитить свои трудовые и пенсионные права, как узнать, платит ли за тебя работодатель страховые взносы – эти и другие вопросы рассматривались на встрече. Ребята приводили примеры из собственной жизни и уточняли интересующую их информацию.