Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Республиканцам – о пенсии

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области приняли участие в Дне финансовой грамотности в рамках программы областной профильной смены «Республика беспокойных сердец», организованном Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса. Знания об устройстве пенсионной системы получили 226 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Вместе с участниками смены – активистами детско-юношеских организаций со всего региона, специалисты провели более 5 часов, рассказывая, как устроена пенсионная система России, какие существуют виды пенсии, как при помощи электронных сервисов можно получать услуги ПФР.

При рассмотрении механизма формирования пенсионных прав наибольший интерес у ребят вызвала тема взаимоотношений между работником и работодателем, поскольку многие из них уже имели опыт трудоустройства. Какие вопросы можно задавать работодателю на собеседовании, чтобы защитить свои трудовые и пенсионные права, как узнать, платит ли за тебя работодатель страховые взносы – эти и другие вопросы рассматривались на встрече. Ребята приводили примеры из собственной жизни и уточняли интересующую их информацию.

В конце встречи вниманию слушателей были предложены информационные лифлеты, а также учебник «Все о пенсии для учебы и жизни», созданный Пенсионным фондом специально для молодежи, так же, как и сайт «Школьникам о пенсиях». Он помогает в развлекательной форме узнать историю пенсионного обеспечения, понять, как рассчитывается пенсия и как повлиять на ее размер.

Образование
kuzbassnews.ru
23/08/2019
Образование
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В День шахтера по улицам Кемерова проедут ретро-автомобили
Ретро-автомобили доедут до площади Советов, а затем направятся на улицу Мичурина, где до вечера...
В Новокузнецке на День шахтёра ограничат продажу алкоголя
Как сообщили в управлении потребительского рынка и развития предпринимательства, в Новокузнецке на...
В День шахтера по улицам Кемерова проедут ретро-автомобили
24 августа в столице Кузбасса пройдет пробег и выставка старинной автотехники. В предстоящую...
В Кузбассе главврача осудили за незаконную зарплату
В Калтане с бывшего главного врача городской больницы взыскали вред, который был причинён...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus