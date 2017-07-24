Рейд в Тяжине

В поселке Тяжинский прошел очередной рейд по семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В рейде приняли участие заместитель главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая, заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тяжинского муниципального района Марина Викторовна Булгина, специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сотрудники отдела МВД России по Тяжинскому району.

Комиссия посетила 10 семей, с родителями и их детьми проводились профилактические беседы. Участники рейда напоминали о родительской ответственности за воспитание, содержание и здоровье детей, о необходимости поддержания на должном уровне санитарно-гигиенического состояния жилья.

Не остались без внимания и ребятишки из числа детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие квартиры по договору найма специализированного жилого помещения по улице Столярная, 49а. Членами комиссии постоянно ведется контроль за целевым использованием этих квартир, по результатам проверки составляются акты.