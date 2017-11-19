Рейд в Тяжине

За год оборот кузбасских компаний вырос почти на 25% В январе – октябре 2017 года оборот компаний в Кузбассе превысил 2 трлн 365 млрд руб. Если...

В Кузбассе найдена живой пропавшая ранее 16-летняя девушка Местные СМИ сообщили, что сегодня, 19 ноября, в Кузбассе полицейские обнаружили 16-летнюю девушку,...

Кемеровчанин Александр Огородников покинул проект «Голос» В команде Пелагеи на сцену вышел 26-лентний кемеровчанин Александр Огородников. Александр исполнил...