Рейд в Тяжине

В поселке Тяжинский прошел очередной рейд по семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая, специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, активистки поселкового женсовета, сотрудники отдела МВД России по Тяжинскому району, посетила 11 семей.
В ходе рейда проводились профилактические беседы о родительской ответственности за воспитание, содержание и здоровье детей, о санитарно-гигиеническом состоянии жилья и мерам противопожарной безопасности. Традиционно комиссия проверяла наличие в семьях топлива – угля и дров.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В январе – октябре 2017 года оборот компаний в Кузбассе превысил 2 трлн 365 млрд руб. Если...
|
Местные СМИ сообщили, что сегодня, 19 ноября, в Кузбассе полицейские обнаружили 16-летнюю девушку,...
|
В команде Пелагеи на сцену вышел 26-лентний кемеровчанин Александр Огородников. Александр исполнил...
|
67-летний мужчина погиб, упав с седьмого этажа дома в городе Киселевске (Кемеровская область).