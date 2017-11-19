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Рейд в Тяжине

В поселке Тяжинский прошел очередной рейд по семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая, специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, активистки поселкового женсовета, сотрудники отдела МВД России по Тяжинскому району, посетила 11 семей.
В ходе рейда проводились профилактические беседы о родительской ответственности за воспитание, содержание и здоровье детей, о санитарно-гигиеническом состоянии жилья и мерам противопожарной безопасности. Традиционно комиссия проверяла наличие в семьях топлива – угля и дров.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/11/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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