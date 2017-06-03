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Рейд в Тяжинском районе

В селе Новоподзорново и деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел межведомственный рейд по семьям.
В рейде приняли участие главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Владимировна Чухланцева, специалист управления образования по опеке и попечительству Светлана Анатольевна Коваленко, специалист по социальной работе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нина Борисовна Парманова.
Члены комиссии провели работу с неполной семьей В., в которой воспитываются двое малолетних детей, прибывшей на постоянное место жительства в село Новоподзорново и находящейся в трудной жизненной ситуации. В беседе с матерью была доведена устная информация о социальных услугах, оказываемых в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, разъяснен порядок оформления документов на жилье, обсуждены бытовые моменты. Гражданка В. предупреждена, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей она может быть привлечена к административной ответственности.
В деревне Акимо-Анненка посещена многодетная семья Г., состоящая на профилактическом учете. В семье проверено, как выполнены решения комиссии, а именно: устранение неисправности электророзетки и наведение порядка в доме. Также в ходе рейда посещены приемные семьи, где особое внимание было уделено проверке условий, в которых проживают подростки, а также обговорена занятость детей в летний период.
Комиссией отмечено, что в семьях законными представителями (приемными родителями) созданы нормальные условия для приемных детей. У них имеются отдельные комнаты, необходимые предметы личного пользования и гигиены. В процессе беседы с каждым родителем затронуты вопросы самообеспечения и обустройства быта. В большинстве семей был отмечен порядок, земельные участки обработаны, сделаны посадки. Всего посещено 7 семей, в них воспитываются 16 детей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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