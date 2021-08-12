Новости Кузбасса

Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его цель – ликвидация тления мусорных масс и минимизация последствий деятельности арендатора полигона, действиям которого дадут оценку правоохранительные органы.

К мониторингу экологической обстановки в районе полигона на время проведения работ по ликвидации тления привлечены специалисты Роспотребнадзора.

Определён состав сил и средств для ликвидации тления. Это 2 бульдозера, экскаватор, 4 поливомоечные машины, пожарная автоцистерна и автомобиль оперативной группы, которая будет ежедневно контролировать ситуацию. Применение этой техники позволит снизить интенсивность и площадь тления.

Однако тление отходов происходит в глубоких слоях мусора, как правило, без открытого огня, поэтому необходимо применение специализированных средств идентификации очагов возгорания. С этой целью администрация города Кемерово обратилась к специалистам в области тепловизионной съемки и создания тепловых карт, на основе которых совместно со специализированными организациями будут выработаны методы тушения полигона.

Полигон ТКО в районе пос. Предзаводской в 2009 году КУГИ Кемеровской области передал в аренду частной компании. В 2018 году организации было отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов.



В 2020 году по иску администрации города Центральный районный суд г. Кемерово обязал арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и провести эти работы.



Так как решение суда не исполнено, а свалка продолжает дымить, администрация города вынуждена обеспечивать тушение участков тления отходов.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово