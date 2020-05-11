Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Режим повышенной готовности продлен до 17 мая

Сергей Цивилев вновь обратился к жителям Кузбасса. В своей речи он отметил, что в регионе по-прежнему меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири.

Режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно. При этом с 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне ТРЦ. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. В зданиях торговых объектов необходимо обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метра (с нанесением разметки).

Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа.

Разрешаются занятия спортом на стадионах и спортивных площадках. Кроме того, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Необходимости введения цифровых пропусков в настоящее время нет.

Жителям Кузбасса необходимо носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях. Ответственность несут руководители предприятий и организаций. Министерству промышленности Кузбасса поручено обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия региона.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
11/05/2020
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровские хирурги спасли руку самбисту
Кузбассовец долгое время занимался самбо, в результате у него развилось профессиональное...
В Кузбассе ожидается аномальная жара с грозами
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, 12...
Больной коронавирусом обвинил мэра Новокузнецка во лжи
Горожанин представился Николаем, жителем Абагура-Лесного. Он заявил, что не причастен к вспышке...
Аномальная жара придет в Новосибирск
По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в период с 11 по 15 мая на территории Новосибирской...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus