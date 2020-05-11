Режим повышенной готовности продлен до 17 мая

Сергей Цивилев вновь обратился к жителям Кузбасса. В своей речи он отметил, что в регионе по-прежнему меньше всего заболевших на сто тысяч населения в Сибири.

Режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно. При этом с 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне ТРЦ. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. В зданиях торговых объектов необходимо обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метра (с нанесением разметки).

Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа.

Разрешаются занятия спортом на стадионах и спортивных площадках. Кроме того, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Необходимости введения цифровых пропусков в настоящее время нет.



Жителям Кузбасса необходимо носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях. Ответственность несут руководители предприятий и организаций. Министерству промышленности Кузбасса поручено обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия региона.